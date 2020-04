Auch für Fleischesser geeignet

Ketsch.Selbst kochen ist in der Corona-Krise beliebt – also hat Barbara Breuner, die Ketscher Büchereileiterin, folgenden Buchtipp: „Vegetarisch: 50 schnelle Wohlfühlrezepte“ von Barbara Bonisolli aus dem Callwey Verlag. Barbara Breuner schreibt:

„Vegetarisch kochen mit Barbara Bonisolli macht einfach Spaß. Die Moderatorin der Garten- und Kochsendung ,Mein Leben auf dem Land‘ ist leidenschaftliche Kochbuchautorin. Im Vordergrund stehen bei ihren Rezepten Gemüse und Obst aus heimischen Anbaugebieten, sortiert nach Saison und Jahreszeiten. In ihrem neuen Buch hat sie ihre 50 besten vegetarischen Rezepte vereint, ein wahres Schatzkästchen an fleischlosen Rezepten zum Nachkochen in der eigenen Küche – selbst ohne eigenen Garten.

Spinatpizza mit Ricotta

Beeindruckend sind neben ihren leicht nachkochbaren Rezepten auch die Fotos, auf denen sie Details ihres eigenen Gartens zeigt. Nicht umsonst ist die Autorin zugleich eine der bekanntesten deutschen Food-Fotografinnen. Bei ,Spinatpizza mit Frühlingszwiebeln und Ricotta‘, ,Brennesselrisotto mit gratiniertem Ziegenkäse und Bärlauchblüten‘, ,Wildkräuter-Maultaschen mit Haselnussbutter‘ oder ,Scones mit Erdbeer-Rhabarber-Konfitüre und clotted cream‘, bei denen man gleich ein paar Gläschen Konfitüre mehr zubereitet, läuft einem wirklich das Wasser im Munde zusammen.

Vereinzelt findet man auch ausgefallene Rezepte mit Zutaten, die nicht aus dem heimischen Garten stammen, wie Linsen, Avocado oder Granatapfel. Zum Ausprobieren für alle, die sich bisher nicht herangetraut haben, findet sich Leckeres mit Brennnesseln oder Wildkräutern.

Selbst Nicht-Vegetarier werden Bonisollis Küche lieben, zumal sich die Gerichte fix zubereiten lassen. Das Kochbuch lässt sich über die Onleihe (www.metropolbib.de) ausleihen, und dann geht es anstatt mit einem Kochbuch mit dem eBook-Reader oder Tablet in die Küche!“

Die Autorin selbst schreibt im Vorwort: „Ich esse alles – und zwar mit großem Genuss. Dazu gehört auch Fleisch. Aber es wurde in den Jahren immer weniger, nicht nur deshalb, weil der Garten das ermöglicht hat. Die Argumente, den Fleischkonsum radikal zu reduzieren, sind schlagend, man kann sie nicht mehr ignorieren.

Heute gibt es bei uns selten Fleisch, und wenn, dann achten wir beim Kauf sorgfältig auf Herkunft, Bedingungen der Tierhaltung und Verarbeitung. Und wir sind bereit, für eine gute Qualität deutlich mehr zu bezahlen.“ zg/mab

