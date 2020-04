„Auch für mich eine Art der Bewältigung“

Ketsch.Für Sabine Backfisch gehört Linedance seit 25 Jahren einfach dazu. Die Ketscherin hat sich einen Namen gemacht, unterrichtet bei den Tanzfreunden mehrere Gruppen von Einsteigern bis zu Fortgeschrittenen samt „Kids in Line“. Sie gibt ihr Wissen an Tänzer weiter, die sich auf nationale und internationale Turniere vorbereiten, ist als Wertungsrichterin für den Bundesverband im Einsatz oder nimmt das deutsche Tanzsportabzeichen in Linedance ab. Mit ihren verschiedenen Lizenzen ist die 54-Jährige in jedem Fall dreimal die Woche in Sachen Linedance aktiv. Mit der Corona-Krise ist dieses Engagement vom einen auf den anderen Tag obsolet. „Mit Linedance ist für mich eine gewisse Struktur verbunden. Die ist jetzt komplett weggebrochen. Das ist sehr, sehr schwer.“

Die finanzielle Einbuße sei noch das Geringste, sagt die Tanzlehrerin im Nebenjob. Auf die sozialen Kontakte, den Spaß am Tanzen und die besagte Ordnung, die Linedance mit sich bringt, zu verzichten, sei schwierig gewesen. Doch Sabine Backfisch hat aus der Not eine Tugend gemacht. Für Tänzer, die weiter weg wohnen, hatte sie schon die Möglichkeit geschaffen, per Videokonferenz Trainingseinheiten anzubieten. Dieses Angebot hat sie jetzt einfach ausgeweitet und stellt es auch für ihre Gruppen bei den Tanzfreunden zur Verfügung.

Umdenken vor der Kamera

Sabine Backfisch hat dafür investiert und sich eine bessere Webcam zugelegt. Auch die Anforderungen an die Applikation für Videokonferenzen „Zoom“ haben sich erweitert, weshalb sie ein Abonnement abschloss. „Es ist aber auch eine neue Herausforderung für mich“, sagt Sabine Backfisch und meint beispielsweise die Koordination von Laptop und Tablet. „Ich muss ja mit dem Rücken zur Kamera tanzen.“

Die Tanzlehrerin macht die Schritte somit bestmöglich vor der Webcam vor und darf sich freilich nicht aus dem Bild hinausbewegen, was sie wiederum am Tablet vor ihr kontrolliert. „Das ist manchmal gar nicht so leicht, weil die Übertragung etwas zeitverzögert ist“, sagt die Trainerin, die sich als Senderin stets auch für die Empfangsseite interessieren muss.

Die Videokonferenz-Applikation sei komfortabel genug, um ihre Kurse mit bis 25 Teilnehmern online geeignet abzubilden. Mit viel Humor erklärt Backfisch, warum die Mikros der Teilnehmer „zum Glück“ abgeschaltet sind und nur bei Bedarf – für das persönliche Kontrollgespräch über die Schrittfolge zum Beispiel – angeschaltet werden. Wenn hier bei der einen Teilnehmerin gerade der Haushund belle und dort bei der anderen Tänzerin das Kind nach Aufmerksamkeit verlange, während wieder woanders der Hausherr an die Couch stoße, dann komme ein Linedance-Kurs per Videokonferenz schnell an seine Grenzen.

Das normale Üben könne durch die Einheiten übers Internet nicht ersetzt werden. Andererseits werde Erlerntes gepflegt und gerate nicht in Vergessenheit. Ganz wichtig sei die soziale Komponente innerhalb des Vereins, sagt Backfisch. Die Aktiven der Dienstags-Linedancekurse beispielsweise, die online dabei sein möchten, bleiben so in Kontakt. Den Schlüssel zur Konferenz haben sie von ihrer Trainerin erhalten, die so stets weiß, mit wem sie es zu tun hat.

Der Einschnitt, den die Corona-Krise bei Sabine Backfisch hinterlassen hat, kann insofern beziffert werden, als ihr 20 Linedance-Veranstaltungen bis Ende Juni ausgefallen sind – vom geplanten Wochenende zur Erlangung des Tanzsportabzeichens über die Linedance-Party in der Rheinhalle mit 400 Gäste bis hin zu Sitzungen oder dem Dance-Camp des Bundesverbands. Insofern sind die Online-Kurse auch Balsam für die Seele. „Es ist auch für mich eine Art der Bewältigung“, betont Sabine Backfisch.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 14.04.2020