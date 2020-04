Auch Nick spielt dieses mörderische Computerspiel

Ketsch.Barbara Breuner, Büchereileiterin in der Enderlegemeinde, hat an dieser Stelle Buchtipps parat – schließlich hat man in Corona-Zeiten hie und da mehr Freiraum, um zu schmökern. Heute im Fokus: „Erebos“ von Ursula Poznanski.

In einer Londoner Schule geht ein Computerspiel als Raubkopie von Hand zu Hand und wer es spielt, kommt nicht mehr davon los. Die Spielregeln sind äußerst streng, denn jeder hat nur eine Chance, Erebos zu spielen und darf mit niemandem darüber reden. Auf diese Weise werden die Schüler immer mehr für sich selbst isoliert und jeder misstraut dem anderen. Wer gegen die Spielregeln verstößt, kann das Spiel nicht mehr starten und fliegt raus. Erebos lässt Fiktion und Wirklichkeit auf irritierende Weise verschwimmen: Die Aufgaben, die das Spiel stellt, müssen in der realen Welt ausgeführt werden. Auch Nick ist süchtig nach diesem Spiel. Als es ihm allerdings befiehlt, einen Lehrer zu töten, schrillen bei ihm alle Alarmglocken. Natürlich führt Nick diesen Auftrag nicht aus – und prompt wird er vom Spiel ausgeschlossen. Als dann noch sein bester Freund Jamie schwer verunglückt, begreift Nick: Erebos ist weitaus mehr als nur ein harmloses Computerspiel. Wird es jemandem gelingen, dieses mörderische Spiel zu stoppen, bevor es zu einer Katastrophe kommt?

Jugendliteraturpreis erhalten

Ursula Poznanski, eine der erfolgreichsten Jugendbuch-Autorinnen Deutschlands, setzt sich in ihrem spannenden Unterhaltungsroman mit den Gefahren virtueller Welten und deren Suchtpotenzial auseinander. Die Figuren im Buch haben den nötigen Tiefgang, machen Fehler, haben Skrupel und tun oft alles für ihre Ziele. Jeder Jugendliche kann sich in sie hineinversetzen.

Auch wenn die geschilderten Szenen noch futuristisch sind, sollte man Kinder für das Thema sensibilisieren, um sie vor den Gefahren aus dem Internet zu schützen.

Erebos wurde mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis ausgezeichnet und in mehr als 30 Sprachen übersetzt. Mit ihrem fesselnden Schreibstil ist der Autorin ein Buch gelungen, das man nur schwer zur Seite legen kann.

Dieser und zahlreiche andere Titel der erfolgreichen Autorin sind als E-Book unter www.metropolbib.de ausleihbar. zg/mab

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 20.04.2020