„Auch von hier aus kann ich einiges bewegen“

Ketsch.Engagiert und tatkräftig ist Karin Kohl seit jeher. Über 33 Jahre führte sie ihre Krankengymnastikpraxis in der Enderlegemeinde, in der sie auch heute noch, nach der Übergabe an ihre Nachfolgerin im Oktober 2018, tätig ist. „Ich liebe meinen Beruf und daher ist es schön, diesen nun zeitweise weiterausüben zu können“, bekräftigt die 65-Jährige.

Allerdings haben sich mit dem „Ruhestand“

...