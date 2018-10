Audienz beim Hexenmeister an Halloween

Ketsch.„Das macht echt Spaß“, sagt Moses Ruppert und steckt die Hände ins Innere eines Kürbisses, in den er oben eine Öffnung geschnitzt hat. Glitschig ist das Innenleben, aber das muss raus, damit aus dem orangefarbenen Gemüse ein Deko-Objekt werden kann. Zusammen mit Lea Blaschko, Alexandra Rohr, Sophie Wagner, Benita Schilberth und Celina Keilbach vom Jugendbeirat bereitet deren Sprecher Moses gruselige Kürbisköpfe für die Halloween-Aktion am Samstag im Central- Kino vor.

Extra Schnitzmesser haben sich die jungen Leute gekauft, damit das Verzieren auch professionell klappt und flackerndes Kerzenlicht durch schwarze Mund- und Augenhöhlen strahlen kann. In der Küche des Jugendzentrums an der Rheinhalle wird gewerkelt und dabei über den Ablauf am Samstag gesprochen. „Wir treffen uns morgens und machen die Fingerfood-Leckereien“, sagt Lea Blaschko. Auch das Essen soll zu Halloween passen: Fruchtige Geister, Würmer in Wackelpudding und Würstchen-Mumien stehen auf dem schaurigen Menüplan. „Die Gemeinde hat uns für die Party ein kleines Budget zur Verfügung gestellt, damit wir alle Zutaten einkaufen können“, freuen sich die Jugendbeiräte.

Gruselige Kostüme

Und wie sieht es mit der eigenen Verkleidung aus? „Wir sind uns noch nicht einig“, meint Moses, aber dass es erschreckend werden wird, verspricht er schon. Für das neue, verjüngte Jugendbeiratsteam ist die Halloween-Party im Central-Kino die erste größere Veranstaltung, für die sie sich viele Gäste erhoffen. Mit dem Central-Team sind alle Details abgesprochen: Einlass für alle ab 16 Jahre ist 21.30 Uhr. Der Eintritt kostet 5 Euro. Wer verkleidet kommt, erhält eine kleine Tüte Popcorn umsonst. Der Film „Das Haus der geheimnisvollen Uhren“ wird ab 22 Uhr gezeigt. Der Streifen ist nach einem Jugend-Horrorbuch von John Bellairs gedreht. Zehn Jahre ist Lewis Barnavelt (Owen Vaccaro) alt, als seine Eltern sterben. Er landet bei seinem eigensinnigen Onkel Jonathan (Starkomiker Jack Black). Dessen Nachbarin Florence Zimmerman (Cate Blanchet) umsorgt ihn. Jonathans Haus ist sehr alt, irgendetwas stimmt dort nicht, das spürt Lewis schnell. Es fängt schon damit an, dass sich der Onkel als Hexenmeister entpuppt, das erklärt die magischen Vorgänge im Haus und motiviert Lewis die magischen Künste erlernen zu wollen. Mit den Zutaten Kürbis-Deko-Fratzen, gespenstiges Essen, verkleideten Menschen und einem Gänsehaut-Film ist alles bestens vorbereitet für die Halloween-Party, die nach dem Film bei Fingerfood und Getränken im Kino ausklingen wird.

Mit Plakaten und selbstentworfenen Flyern haben die Jugendbeiräte im Vorfeld ordentlich Werbung gemacht, hoffen auf viele Gruselgestalten und „normale“ Gäste zum Halloween-Fest. zesa

