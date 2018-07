Auf Bratwürste müssen Gäste noch warten

Neben Toiletten- und Duschhäuschen (links) haben Arbeiter bereits das Fundament für den neuen Kiosk verlegt. © Jungbluth

Ketsch.Badegäste und Sonnenanbeter können wohl bald aufatmen: In einem Monat könnte die kioskfreie Zeit am Badestrand Hohwiese überstanden sein. Dann soll der neue Container in Betrieb genommen werden. „Derzeit kümmert sich eine Firma um die letzten Arbeiten am Fundament und an den Anschlüssen. Mitte des Monats soll der Container dann geliefert werden“, erklärt Hauptamtsleiter Ulrich Knörzer auf

...

Sie sehen 11% der insgesamt 3727 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 04.07.2018