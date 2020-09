Auf dem Eselsweg bei Deidesheim

Ketsch.Muss man ein Esel sein, um den Eselsweg in der Pfalz zu laufen? Zugegeben ein etwas provokanter, sarkastischer Einstieg in einen Wanderbericht. Aber für die TSG-Wanderfreunde stellte sich diese Frage gar nicht, ja sie kam ihnen nicht mal in den Sinn, als sie genau diesen historischen Eselsweg gingen – wobei eine kleine Diskussion über diese leicht ins philosophische gehende Frage vielleicht nicht unangebracht gewesen wäre, teilt die TSG mit.

Aber im Ernst: Es war durchaus anspruchsvoll, diesen Weg, den die Esel noch im 18. Jahrhundert bewältigen mussten, zu gehen. Das merkten auch die TSG-Wanderer, als sie gen Gimmeldinger Tal auch am „Hohen Fels“ vorbei kamen. Die Einkehr um die Mittagszeit im Forsthaus Benjental kam deshalb gerade recht.

Die nächste Wanderung der TSG-Wandergruppe findet am Samstag, 3. Oktober, statt und wird in die Pfalz ins „Finsterbrunnental“ führen. Auch Nichtmitglieder können sich unter Telefon 06202/5 77 77 05 bei Helke Schwab anmelden. ws

