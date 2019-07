Auf dem Mond wird eine Idee geboren

Ketsch.Ist doch klasse, wenn man sich auf Superhelden verlassen kann, die alles regeln. Doch was passiert, wenn die Superhelden keinen Bock mehr haben, wenn es ihnen zu viel wird? Was passiert dann und wer übernimmt die Verantwortung für die Welt? Die Fragen beantworten die insgesamt 52 Schüler der vierten Klassen der Neurott-Gemeinschaftsschule bei der Kulturbühne am Dienstag, 23. Juli, um 18 Uhr.

Die Viertklässler von den Klassenlehrerinnen Claudia Fischer und Ulrike Pfaff haben das Stück „Helden“ einstudiert. Es stammt aus der Feder von Angelika Baumgartner. Die professionelle Schauspielerin – beispielsweise am Nationaltheater Mannheim – hat sich der Kinder zunächst Mitte Mai für zwei Wochen, dann wieder im Juni und Juli für jeweils eine Woche angenommen. Eine Herausforderung sei zunächst gewesen, die beiden Klassen zu einer Theatergruppe zusammenzuschweißen, sagt Baumgartner, die auch Theaterpädagogin ist.

Dann mussten sich die Schüler mit dem Thema Helden auseinandersetzen, Improvisationen meistern und das Stück lesen, ehe Rollen besetzt und einstudiert wurden. „Sich gerade hinzustellen und einen Text laut zu sprechen, mussten die Kinder lernen“, sagt Angelika Baumgartner. Emotionen gehören zu so einem Stück dringend dazu, also galt es, sich in die Gefühlswelt der Protagonisten hineinzuversetzen.

Angelika Baumgartner feilte mit den Kindern am Text, zumal dann, wenn der Nachwuchs noch einen besseren Vorschlag hatte. Alle 52 Mädchen und Jungen haben mindestens eine Textstelle. Die Schüler gaben bei der Besetzung zwei Wünsche an, von denen einer erfüllt wurde. „Sie konnten sich selbst sehr gut einschätzen.“

Zum Inhalt des Stücks kann nur noch verraten werden, dass sich die Heldenkinder mit den Superhelden auf dem Mond treffen, um sich zum Wohle der Welt zu beraten – dort wird eine Idee geboren. mab

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 23.07.2019