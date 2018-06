Anzeige

Ketsch.Die Männer der Seniorengymnastik-Gruppe unternahmen mit ihrer Übungsleiterin Ellen Mutterer eine Fahrradtour. Mit dabei –wie immer, wenn es etwas zu feiern gibt – waren die Ehefrauen, teilt der Verein mit. Statt gymnastischen Übungen war diesmal kräftiges Pedaltreten und Wandern angesagt.

Zusammenkunft mit Wanderern

Die Tour startete in der Walldorfer Straße und führte bei optimalem Wetter über die Bauernbrücke in den Hardtwald. Danach ging es vorbei an der Oftersheimer Grillhütte gen Süden zur Vesperhütte. Dort wurde eine kleine Trinkpause eingelegt. Da die Radtour fast ausschließlich durch den kühlen Wald ging, war es für alle Teilnehmer ein angenehmes Radeln bis zum Restaurant „Artemis“ in Oftersheim. Dort trafen die Radler dann auch auf die Teilnehmer der Gymnastik-Gruppe, die sich zum Wandern verabredet hatten. zg