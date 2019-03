Auf Fischerprüfung vorbereiten

Ketsch.Der Angelsportverein 1928 bietet einen Vorbereitungskurs für die staatliche Fischerprüfung an. Der Kurs wird als Kompaktlehrgang an den Wochenenden vom 25. bis 27. Oktober und 1. bis 3. November angeboten – die Prüfung erfolgt am Samstag, 16. November.

Am Mittwoch, 5. Juni, und Mittwoch, 24. Juli, finden Infoabende im „Holzkistl“, im Fischerheim im Kreuzwiesenweg 2, statt. Anmeldungen können dabei dann gleich vorgenommen werden. Ansonsten sind Anmeldungen danach persönlich, jeweils mittwochs während der Geschäftszeit von 19 bis 20 Uhr in der ASV-Geschäftsstelle möglich. Bei der Anmeldung mitzubringen sind der Personalausweis oder Reisepass. Jugendliche benötigen die Unterschrift eines Erziehungsberechtigten. Bei der Anmeldung zu entrichtende Gebühren betragen landeseinheitlich für Erwachsene 200 Euro und für Jugendliche 130 Euro, hinzu kommen 35 Euro Prüfungsgebühr und 19,90 Euro für den Fragenkatalog. Es können sich maximal 50 Teilnehmer anmelden.

Weitere Informationen unter www.asv-ketsch.de oder unter Telefon 06202/6 15 79 (während der ASV-Geschäftszeit). wm

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 29.03.2019