Auf „Tour de Grenzgänger“

Ketsch.Für die Mitglieder der TSG-Wanderabteilung war Nothweiler in der Südpfalz der Startpunkt, ehe bei dieser Tour bereits nach wenigen Schritten das Wegezeichen „Grenzgängerweg“ für den deutsch-französischen Rundweg zu sehen war.

Das Wetter meinte es nicht so gut mit der Gruppe. Nur für einen kurzen Moment zeigte sich die Sonne, vielmehr erreichte heftiger, eiskalter Wind die Wanderer, als sie auf dem höchsten Punkt der Tour, auf dem Kappelstein mit 498 Meter Höhe ankamen. Es war eine erlebnisreiche Tour. Nicht nur aufgrund des stürmischen Wetters, sondern auch wegen der Informationstafeln mit Anekdoten aus der Grenzgeschichte. Zudem verliefen sich zwei Wanderinnen ohne Wanderzeichen und ohne Handyempfang. Nur ein kleiner Kartenausschnitt zeigte die Richtung. Nach Umwegen auf wunderschönen Waldwegen trafen sie kurz vor dem Ziel wieder auf den Rest der Ketscher, die eine Suchaktion gestartet hatte. Glücklich vereint stärkten sich die TSGler in „Vetters Scheune“ in Nothweiler. wp

