Auf Wiesen kein Spargel

Ketsch/Schwetzingen.In einer Presseerklärung in der Ausgabe vom 15. März zu den Schwetzinger Wiesen habe Wilfried Windisch, Gemeinderatskandidat der Grünen, die Landwirte stark angegriffen und Aussagen getroffen, die nicht der Wahrheit entsprächen, so Max Brenner vom Bauernverband Schwetzingen in einer Stellungnahme.

Das Bewässerungs- und Entwässerungssystem sei in den Jahren 1781 installiert worden. Es sei ein Verband gegründet worden, der sich Wasser- und Bodenverband Schwetzinger Wiesen nenne. Dieser habe zur Aufgabe, die Gräben sauber zu halten. Der Verband bestehe aus Eigentümern und Landwirten, sie seien die Speerspitze und hielten das System mit verschiedenen Maßnahmen in Ordnung. „Wenn wir die Aussage hören, dass die Landwirte rücksichtslos ein Moor trockenlegen, sagt uns das, dass Herr Windisch sich nicht richtig informiert hat“, teilt der Bauernverband mit. Die Landwirte seien froh, dass das Gebiet am Rhein eine gute Wasserführung habe und sie gute Erträge erzielen könnten. Zu der Aussage, dass ansonsten kein Spargel mehr wächst und die Schnaken wieder kommen, sei zu sagen, dass Herr Windisch keine Kentnisse habe, sonst wüsste er, dass auf den Schwetzinger Wiesen noch nie Spargel angebaut worden sei, sondern Zuckerrüben, Gerste, Weizen, Mais, Fenchel und Blühmischungen. Die gute Wasserführung sei besonders in trockenen Jahren wie 2018 von Nutzen. Dass die Schnaken wieder kommen sei sicher, wenn die Landwirte die Gräben nicht sauber hielten, damit das Wasser schnell abfließen kann und der Hauptentwässerungsgraben auf Naturschutzgebiet zirka 900 Meter Richtung Rhein nicht gereinigt wird.

Der Aufschrei der Bevölkerung sei schon zu hören, wenn man sich kaum noch draußen aufhalten könne, ohne gestochen zu werden. „Wir finden es sehr bedauerlich, dass wir für alles verantwortlich gemacht werden und ins negative Licht gestellt werden, dabei ist unser Berufsstand über Generationen erlernt und gewachsen und wir verstehen es im Einklang mit der Natur zu leben und zu arbeiten. Es entsteht der Eindruck, die Grünen betreiben Wahlkampf auf dem Rücken der Landwirte“, so der Bauernverband. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 20.03.2019