Aufgabenfeld soll sukzessive wachsen

Ketsch/Brühl.Mit vielen neuen Ideen und sehr motiviert ergänzt seit fast zwei Monaten Fabian Frank als Pastoralassistent das Team der katholischen Seelsorgeeinheit Brühl-Ketsch. In die Hufeisengemeinde, in der er im Pfarrzentrum sein Büro hat, wurde der 30-Jährige gut aufgenommen. „Ursprünglich komme ich aus Östringen, habe dann in Freiburg studiert und bin nun gerne in die Rheinebene nach Brühl gekommen.

...