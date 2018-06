Aufgepolstert in Reih und Glied

Anzeige

Die Bühne hat ihren Teppichboden bekommen, wartet noch auf den Anstrich der schwarzen, hölzernen Begrenzungselemente davor. Äußerlich hat sich einige Meter vor dem Kinogebäude was getan, am Eckhaus sind zwei Plakat-Schaufenster angebracht, die zusätzlich auf den Filmpalast hinweisen.

So ist man gespannt, welche Filme die Kino-Vereinsmannschaft ab Juli an den Start bringen wird. Gehres gibt kleine Kostproben: „Mit der Matinee zum neuen Programm geht es am Sonntag, 1. Juli, um 11 Uhr los.“ Festlich wird es dabei mit musikalischer Begleitung und der Chance für die Gäste das renovierte Kino hautnah und zum Anfassen erleben zu können. Am Sonntag um 18 Uhr (auch Freitag, 6. Juli, 19.30 Uhr) schließt sich der Film „Lady Bird“ an. Am Mittwoch, 4. Juli, ist Neustart für das Nachmittagskino mit „Saint Jacques … pilgern auf Französisch“. Im Abendprogramm am Mittwoch, 4. Juli, steht „Kolyma“ auf dem Plan. Gehres begeistert sich für Bilder, Menschen und aufschlussreiche Inhalte des Films: „Der Regisseur ist dann zu Gast bei uns und steht Rede und Antwort“, lädt er zum besonderen Kinoevent ein.

Donnerstag, 5. Juli, wird „7 Tage in Entebbe“ gezeigt. Im Mainstream zeigt das Central „No way out – gegen die Flammen“. Das Ferienkino für die Kids startet am 26. Juli immer donnerstags um 14 und 16.30 Uhr. „Paddington 2“ und „Die kleine Hexe“ flimmern am ersten Ferienfilmtag über die Leinwand.

Der Treff der Kulturen zu den „Sun Day Movies“ geht in die nächste Runde ab Sonntag, 5. August. Dann wird um 11 Uhr „Die kleine Hexe“ bei der Walpurgisnacht der großen Hexen tanzen. Es gibt Talk zu einem aktuellen Thema, das Come together bei Kaffee, Kuchen und Getränken, die Tüte Popcorn für Besucher gehört dazu.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 15.06.2018