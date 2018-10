Aufregung normal und nicht schlecht

Ketsch.Die Vorfreude auf das bevorstehende große Jugendkonzert am Sonntag, 28. Oktober, um 15 Uhr im katholischen Pfarrheim ist den jungen Musikern des Musikvereins 1929 anzumerken. Und so trafen sie sich zu einer Sonntags-Sonderprobe, bei der auch schon der Konzertablauf mit geprobt wurde.

„Aufregung und Anspannung sind ganz normal und per se auch nicht schlecht“, verrät Jugenddirigent Andreas Gebhardt, „denn damit verbunden ist auch eine erhöhte Konzentration und gesteigerte Leistungsfähigkeit.“

Anspruchsvolles Programm

Sicherheit geben den jungen Musikern, neben der Erfahrung und der Kenntnis der eigenen Fähigkeiten, vor allem die beiden Jugenddirigenten, neben Andreas Gebhardt Julian Wittig, die in mehrmonatiger Probetätigkeit das Konzertprogramm mit dem Jugendorchester erarbeitet haben. Sie geben einem Musiker hier und da auch einmal einen bestimmten Einsatz – und selbst wenn dies gar nicht erforderlich ist, da die Musiker ihren Einsatz kennen, verschafft dies doch zusätzlich Sicherheit. Die jungen Musiker freuen sich jedenfalls sehr darauf, ihr anspruchsvolles und abwechslungsreiches Konzertprogramm in Kürze vor einem großen Publikum präsentieren zu dürfen. Der Eintritt ist frei. Spenden zur Förderung der Jugendarbeit sind willkommen. Vor und nach dem Konzert gibt es Kaffee und selbstgebackenen Kuchen. as

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 19.10.2018