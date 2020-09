Aufs Einhorn wird aber nicht geschossen

Ketsch.Die Anlage der Feldbogenschützen zeigt beim Betreten eines sehr deutlich: Hier sind mit viel Liebe zum Detail Vereinsmitglieder aktiv, wenn es um die Gestaltung des rund 5000 Quadratmeter großen Geländes geht und dies funktioniert ganz ohne Pflichtarbeitsstunden. Ein Gemüse- und Kräutergarten, eine Teichanlage oder ein kleiner Spielplatz für Kinder fehlen hier am Ortsrand genauso wenig wie idyllische Plätze unter Pinien oder ein gemütliches Vereinsheim mit einer großen Küche.

Dort, wo die Freunde von Pfeil und Bogen ihrem Hobby frönen, ist Raum zur Verwirklichung von Ideen und man bringt sich gerne ein. „Uns ist das Vereinsleben und die Geselligkeit sehr wichtig. Daher kann jeder im Verein hier nach den persönlichen Wünschen eigene Ideen umsetzen. Alle sollen sich hier wohlfühlen und gemeinsam haben wir eine tolle Zeit“, bekräftigt Rainer Winkler, der Vorsitzende des seit 1986 in der Enderlegemeinde bestehenden Vereins.

„Besonders in Ketsch ist, dass wir ein reiner Feldbogenverein sind und aktuell haben wir 120 Mitglieder, davon 60 aktive Schützen. Ungefähr ein Drittel der Mitglieder sind Frauen“, erklärt Frauke Gjurasin, die sich um die Öffentlichkeitsarbeit der Schützen kümmert. Beim Besuch unserer Zeitung ist auf dem Gelände eines der vier Vereinsschießen im Gange, aus dem zum Jahresende die Vereinsmeister ermittelt werden.

Hier sind im Verlauf rund 20 Schützen auf der Anlage. Dabei gäbe es an zwei Tagen Gelegenheit, sich sportlich mit den Vereinskollegen zu messen. Samstags stehe die Drei-Pfeil-Runde an, bei der auf jedes Ziel drei Pfeile in die Punktewertung miteinfließen. Am Sonntag, bei der Hunter-Runde, hat jeder Schütze lediglich einen Pfeil pro Schussszene. Die Szenen wurden durchdacht von Vereinsmitgliedern aufgebaut, Abstände definiert und eines ist sicher: hier kann keine Langeweile aufkommen, denn jedes Mal ist eine Szene anders dargestellt.

„Die Tierfiguren, die hier verwendet werden, gehören dem Verein und sind sehr hochwertig. Einige wurden sogar selbst von kreativen Mitgliedern gebaut und alle müssen von Zeit zu Zeit ausgebessert oder ersetzt werden“, erklärt Winkler stolz, als er den umfangreichen Fundus zeigt. Hier stehen stilisierte Wildschweine, neben Füchsen, einem Tiger und zahlreichem Federvieh, sogar ein Einhorn lugt hervor, aber auf dieses werde nicht geschossen. Ein Highlight im Verein sei das alljährliche Osterturnier. Dies musste allerdings, ebenso wie das Kinderferienprogramm im Coronajahr entfallen. „Wir hatten 180 Anmeldungen aus ganz Deutschland und den Umländern, denn unser Turnier, das im Wald des Entenpfuhls stattfindet, ist sehr beliebt. Nun bleibt die Hoffnung, dass wir im nächsten Jahr wieder unsere Freunde mit Pfeil und Bogen hier begrüßen dürfen“, ergänzt Gjurasin.

Keine festen Trainingszeiten

Da Feldbogenschießen ja im Freien stattfinde, feste Gruppen gemeinsam unterwegs seien und Abstandsregeln gut eingehalten werden könnten, bestehe nach Einschätzung des Vereins für dieses Turnier im nächsten Jahr eine gute Chance. „Grundsätzlich sind die sportlichen Aktivitäten auf unsere Anlage gut zu entzerren. Wir haben keine festen Trainingszeiten und jedes Mitglied hat einen Schlüssel für das Gelände. Dies bedeutet, dass jeder zu der Zeit trainieren kann, wann er möchte, und große Ansammlungen erst gar nicht entstehen“, bekräftigt Winkler.

Wer sich für das Feldbogenschießen interessiere, sei willkommen und solle über die Homepage des Vereins Kontakt aufnehmen. Der Verein verfügt über Bögen und Pfeile, so dass eine Investition direkt am Anfang nicht notwendig sei. Auch Kinder ab acht Jahren dürfen bei den Feldbogenschützen aktiv sein, hier bittet der Verein ebenfalls um Kontaktaufnahme per Mail.

„Man kann hier sehr entspannt schießen und gerade für mich ist es toll, dass ich mich nicht an feste Öffnungszeiten halten muss, denn ich arbeite im Schichtbetrieb“, berichtet Rainer Lindemann aus Ketsch, der seit 16 Jahren dabei ist. Anfänger und Fortgeschrittene können gemeinsam Bogenschießen, auch die Beschaffenheit der Bögen darf variieren. Der Spaß am Sport stehe im Vordergrund. Und dieser könne bis ins hohe Alter betrieben werden. Zeitdruck, Stress oder Lautstärke, all dies gäbe es beim Feldbogenschießen nicht, dafür viel Entschleunigung, Bewegung in der Natur und Verbesserung der eigenen Fertigkeiten durch Übung.

„Ich habe eigentlich durch Corona zu diesem Sport gefunden, denn ich musste gefühlt raus aus dem Homeoffice und draußen aktiv sein. Hier im Verein wurde ich sehr gut aufgenommen und fühle mich wohl. Ich kann diesen Sport nur weiterempfehlen“, sagt der Ketscher Patrick Reibel, der seit 1. Juli im Verein ist.

