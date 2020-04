Aufwärmübungen und Schrittfolgen via Whatsapp

Ketsch.Auf ihr Trainerteam kann Gardeministerin Nadine Hillengaß von der Karnevalsgesellschaft Narrhalla zurecht richtig stolz sein. „Als Mitte März deutlich wurde, dass wir, wie alle anderen Vereine auch, unseren Trainingsbetrieb wegen der Corona-Krise zunächst einstellen müssen, waren die Trainer sofort ganz aktiv“, erinnert sich die 38-Jährige. Für die rund 100 Tänzerinnen und Tänzer im Alter von drei bis über 50 Jahren im Traditionsverein findet normalerweise ganzjährig das beliebte Training statt.

„Unsere Jüngsten trainieren genau wie die Crazy Ladies und das Männerballett einmal in der Woche. Bei der Jugendgarde, bei der Juniorengarde und bei der Aktivengarde steht das Training zweimal in der Woche auf dem Plan, denn diese drei Gruppen gehen regelmäßig zu Turnieren und haben neben dem Gardetanz auch einen Schautanz im Repertoire“, führt die seit 2001 in der Narrhalla aktive ehemalige Fastnachtsprinzessin weiter aus.

Ein Stück Gemeinsamkeit

Nun, da die Trainingsflächen in der Rheinhalle, in der Werderstraße und in der Neurotthalle geschlossen bleiben, seien die Trainer ganz schnell „Online-Wege“ gegangen. „Trainingsvideos mit Aufwärmübungen und Schrittfolgen werden beispielsweise in den Whatsapp-Gruppen geteilt und die Resonanz der Tänzerinnen und auch der Eltern ist sehr gut. So bleibt auch in Corona-Zeiten ein Stückchen der Gemeinsamkeit, welches das Vereinsleben ausmacht, erhalten und die Tänzerinnen bleiben fit, um dann, wenn es nach der Krise wieder weitergehen darf, auf einem guten Level zu sein“, sagt Nadine Hillengaß.

Noch wäre ja ein wenig Zeit, denn die ersten Turniere stünden erst ab Mitte Oktober an. „Schade ist natürlich, dass wir einige Termine, bei denen wir aktuell Tanzauftritte geplant hatten und auf die wir uns sehr freuten, nun nicht stattfinden konnten und auch unser Hewwelfest an Pfingsten abgesagt ist. Aber die Gesundheit von allen geht vor und die Vorgaben müssen eingehalten werden“, bekräftigt die Mutter von zwei Kindern.

Ein weiteres Projekt in der Corona-Zeit entstand im Verein aus einer Idee von der achtjährigen Josi aus der Jugendgarde. Die junge Tänzerin hat für die Gardeministerin ein Bild gemalt. „Ich habe mich so darüber gefreut und habe daraufhin alle im Verein, die das möchten, aufgefordert, ebenfalls ein Bild zu malen.“

Große Collage als Zeichen

Hier sei der Kreativität keine Grenzen gesetzt und jeder dürfe mitmachen. „Bei mir werden alle Kunstwerke gesammelt und bei unserer nächsten großen Veranstaltung, die sicher irgendwann stattfinden wird, werden wir in einer großen Collage alle Bilder ausstellen. Es soll ein Zeichen sein, dass die Narrhalla immer zusammenhält und auch in Krisen zusammensteht“, betont Nadine Hillengaß.

Der Zusammenhalt im Verein sei im Gardebereich beispielhaft, sie könne sich immer auf ihre Trainer und die Mithilfe der Eltern verlassen, sagt die Gardeministerin. „Viele Trainer bei uns sind schon selbst als Dreijährige bei uns aktiv gewesen und halten dem Verein seither die Treue. Bei den Turnieren helfen alle mit und wenn ich bei den Eltern nach Unterstützung frage, gibt es nie ein ,Nein’. Das ist etwas Besonderes und dafür bin ich dankbar. Da wir uns alle sehr vermissen hoffe ich sehr, dass alle gesund bleiben und wir bald wieder zusammen sein dürfen“, ergänzt die tanzbegeisterte Wahl-Oftersheimerin, die ihre Wurzeln in der Enderlegemeinde hat.

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 18.04.2020