Augenblick der Versöhnung

19.12.„Jedes Mal, wenn zwei Menschen einander verzeihen, ist Weihnachten“, heißt es in einem brasilianischen Gedicht. Weihnachten ist nicht nur das Fest der Liebe – oft ist es auch ein guter Anlass für Momente der Versöhnung.

Übrigens auch in der Justiz, denn die Behörden der meisten Bundesländer entlassen zurzeit wieder bei der Weihnachtsamnestie Strafgefangene, die ihre Zeit ohnehin um den Jahreswechsel abgesessen hätten, einige Tage oder Wochen früher. Mehrere Hundert werden so jährlich zu Weihnachten entlassen – diesmal allerdings in den Lockdown.

Im Alltag fällt Vergeben und Verzeihen nicht gerade leicht. Aber auch ein richtiges Um-Verzeihung-Bitten ist nicht einfach, räumt man doch schonungslos seinen Fehler ein. Schon die Formulierung macht klar: Es ist eine Bitte – keine Forderung. Wer um Verzeihung bittet, appelliert an die Milde und Güte desjenigen, den er verletzt oder verärgert hat.

Das schließt allerdings mit ein, dass der- oder diejenige dann auch die Wahl hat, zu verzeihen oder eben nicht. Manchmal fällt es nämlich schwer, sofort zu sagen: „Es ist gut, ich verzeihe dir!“ In solchen Momenten ist man oft tagelang hin- und hergerissen, ob man dem anderen wirklich noch eine Chance geben möchte.

Findet man wieder zueinander, hat man sich verziehen. Brodelt es dennoch in der Seele weiter, dann ist es aber noch längst nicht vergeben worden. Vergeben bedeutet, Reue anzuerkennen und eine Entschuldigung zu akzeptieren, ohne dass dem Bittenden sein Verhalten künftig noch weiter vorgehalten wird. Das Verhältnis könnte dann wie zuvor werden. Und das sollte uns in der Zeit des sozialen Einschränkungen wegen Corona viel wert sein.

„Vergeben ist keine Narrheit, nur ein Narr kann nicht vergeben“, heißt es dazu in einem chinesischen Sprichwort.

