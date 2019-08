Aus der Freiluftküche gibt es Schupfnudeln

Ketsch.„Den Tagen einen anderen Rhythmus geben“, so könnte man das Familienzeltlager der Kolpingsfamilie im Odenwald beschreiben. Sommerhitze und Regenschauer, Sternenhimmel und Regenbogen, Wolkengrau und Sonnenschein – das Wetter hatte jedenfalls sämtliche Facetten parat, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Teilnehmer zogen mit dem üblichen Equipment los zur beschaulichen Wiese am Waldrand bei Mudau. Küche einrichten, Zelte aufbauen nebst dem legendären Fahnenmast, der die Kolpingfahne im Wind flattern lässt, alles wurde gemeinschaftlich gut bewältigt. Samstag war Pasta-Tag – dieses Mal am Abend und mit leckerer Weincreme zum Dessert. Anhaltender Regen begleitete den gemütlichen Abend. Während die einen Spaß hatten mit Disco aus der Handy-Lautsprecherbox, frönten die anderen der Leidenschaft für Gesellschaftsspiele.

Lagerfeuer möglich

Eine fast überraschende Kühle und ein leise sprudelndes Bächlein lohnten die Regenstunden, machten sogar ein Lagerfeuer möglich. Für das leibliche Wohl war weiterhin bestens gesorgt – für das geistliche ebenfalls, schreibt die Kolpingsfamilie. Gemeindereferentin Barbara Heimes, seit ihrer Tätigkeit in der katholischen Pfarrgemeinde untrennbar mit dem Kolpingzeltlager verbunden, hatte für den Sonntagnachmittag eine Andacht vorbereitet, mit Gitarrenklängen von Annette Meixner begleitet. Den Tagen einen anderen Rhythmus geben, eine Auszeit nehmen, um Körper und Geist zu erfrischen und zu stärken und schließlich mit neuem Tatendrang in die Alltagswelt zurückkehren – das war der Appell von Barbara Heimes.

Die Zeltlagertage inmitten der Natur boten dafür eine herrliche Plattform. Gemeinschaft erleben in Gesprächen, Spiel und Spaß, Ruhe genießen, Hobbys frönen wie lesen oder endlose Decken häkeln, Küchenarbeit erledigen, die alleine nie so viel Spaß macht, das war alles möglich, so die Pressemitteilung. Und wenn man nach der Heimkehr das Gefühl hat, ganz lange weg gewesen zu sein, dann haben diese Auszeit-Tage absolut ihren Zweck erfüllt, heißt es abschließend. mf/zg

