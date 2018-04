Anzeige

Sprache und Witz

Dieser tritt als Sänger und Gitarrist in die Fußstapfen seines Vaters und tourt bereits mit seiner eigenen Band durch Deutschland und Frankreich. Anita Förster aus Oftersheim ist ein großer Fan beider Adams: „Sobald Marcel Adam in der Gegend ist, sehe und höre ich ihn mir an“, zeigt sie ihre Begeisterung. „Seinen Sohn habe ich als kleinen Bub kennengelernt, der singt etwas moderner, aber auch ganz wunderbar.“ Zuhause hat sie bereits eine beachtliche Sammlung von CDs und auch Adams Buch „C’est dur le culture: Kleinkunst ist kein Rock’n Roll“.

Rüdiger Alt aus Oftersheim ist, trotz fehlender Französischkenntnisse, großer Fan von Adams französischen Titeln. Davon gibt es auch an diesem Sonntag wieder genug: Mit „Kilimanjaro“ von Pascal Danel oder „On a tous quelqu’un à oublier“ führt er die Zuschauer auf eine spannende Reise ins benachbarte Frankreich und lässt sie in nostalgisch-melancholischen Gedanken schwelgen.

Weder Facebook noch Twitter

Ins Hier und Jetzt holt Adam das Publikum wiederum mit seinen anekdotenreichen Mundart-Stücken, aus dem Alltag gerissen und mit einer großen Prise Humor: „Sellemols, do ware ma noch jung und dumm“ – wer würde das nicht auch so unterschreiben? Viele Pointen bringt Adam mit Hilfe des Publikums, was die Einheit und das Miteinander von Künstler und Zuschauern verdeutlicht, das nicht jeder Musiker erreichen kann.

„Als ich ein Kind war, gab es weder Facebook noch Twitter – man hat sich immer auf der Straße unterhalten und nur Mundart gesprochen“, berichtet Adam während des CD-Verkaufs in der Pause. „Dann habe ich als Gag mal ein Mundart-Lied geschrieben und die Reaktion darauf war sehr gut.“ Comedy- und auch humorerprobt ist Adam nicht zuletzt auch durch seine Sketche, die er 14 Jahre lang für einen saarländischen Rundfunksender geschrieben hat.

Nach einem Abend, dem man den Titel „Ohrenschmaus“ geben kann, ist Marcel Adam ebenfalls nur noch ein Wort mit auf den Weg zu geben: Merci!

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 25.04.2018