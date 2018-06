Anzeige

Ketsch.Ab diesem Sommer startet ein neues Projekt der evangelischen Kirchengemeinde: „Teens on Tour!“ – es ist für Jugendliche zwischen 10 und 13 Jahren gedacht. Viermal im Jahr soll es auf Tour gehen. Mal steht ein Ausflug auf dem Programm, mal bleibt die Gruppe in der Enderlegemeinde, mal wird es „actionreich“, mal kreativ, sportlich, lecker – „auf jeden Fall immer anders, immer cool“, informiert die Gemeinde.

Am Samstag, 23. Juni, in der Zeit von 10.30 bis 16 Uhr ist ein Ausflug in den Kletterpark in Speyer geplant. Am Samstag, 22. September, von 11 bis 15 Uhr heißt es „LandArt“ und es geht auf die Ketscher Rheininsel.

Die dritte „Teens on Tour“-Veranstaltung ist für Samstag, 1. Dezember, von 14 bis 18 Uhr anberaumt, wenn gebacken und leckere Plätzchen genascht werden sollen. Am Samstag, 9. März 2019, wird ein Ausflug von 15 bis 19 Uhr in das Planetarium nach Mannheim organisiert.