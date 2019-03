Ausflug zum Shoppen

Ketsch.„Nun ist es soweit: Die Damen der Hausfrauengemeinschaft sind wieder unterwegs“, sagte Ingrid Maldet und begrüßte die Mitglieder. Zum ersten Stopp luden Hannelore Herm und Anneliese Trenkler anlässlich ihres runden Geburtstages zu einem Umtrunk ein. Danach ging es nach Pforzheim zum Shoppen, wie es in einer Mitteilung der Hausfrauengemeinschaft heißt.

Alle Damen erhielten einen Gutschein zum ermäßigten Einkaufen bei Bader, was sofort in die Tat umgesetzt wurde. Zwischendurch erholte man sich in der Cafeteria vom Einkauf bei einem Gratisgetränk.

Auf der Fahrt im Bus nach Kronau, wo in einem Lokal lecker gegessen wurde, verteilte der Vorstand noch Geschenke vom Modehaus. Und bevor es dann schon wieder Richtung Heimat in die Enderlegemeinde ging, lud Rita Schmeißer noch auf ein Geburtstagsschnaps ein. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 18.03.2019