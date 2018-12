Ausgebuffte Ganoven

2 Fotos ansehen Robert Redford und Paul Newmann haben einige Tricks drauf. © Gehres

Ketsch.Die Oscar-verwöhnte Gaunerkomödie mit Robert Redford, Paul Newman und Martin Shaw „Der Clou“ (Originaltitel „The Sting“) besticht durch ihre Wendungen und Überraschungen. Der Zuschauer muss gewissermaßen aufpassen, dass er am Ende nicht auch noch zu den Gelackmeierten zählt.

Kurzweilig bewegen sich Johnny Hooker (Robert Redford) und Henry Gondorff (Paul Newman) durch das von der Wirtschaftskrise durchgeschüttelte Chicago von 1936. Sie wollen Doyle Lonnegan (Robert Shaw) übers Ohr hauen, der als mächtiger Vorzeigeganove zu den vorderen Nutznießern der Krise zählt. Das wird nicht einfach für die kleinen Gauner, der Plan muss sitzen.

Der Film jedenfalls kam beim Publikum bestens an und avancierte zur monetär erfolgreichsten Produktion des Jahres 1974. Über 160 Millionen Dollar spülte er in die Kassen. Oscars gab es 1974 in den Kategorien „beste Regie“ (George Roy Hill), „bester Film“, „beste Ausstattung“, „bestes Original-Drehbuch“, „bestes Kostüm-Design“, „bester Schnitt“ und „beste Filmmusik“ obendrein.

Dem Film ist es zu verdanken, dass die Ragtime Musik von Scott Joplin wieder Popularität erlangte. Der Titelsong „The Entertainer“ zählte zu den beliebtesten Hits der 1970er Jahre. mab

