Anzeige

Rock, Funk und Groove

Dazu trägt neben dem eindrucksvollen Vergnügungspark mit seinen zahllosen Attraktionen zwischen traditionell und brandneu ein attraktives Programm im Festzelt bei, das allen Generationen gerecht wird.

Am Freitag, 3. August, gehen die zehn Tage Megaparty im Bruch mit dem Festplatzrundgang los. In das Bühnenprogramm leiten am Freitagabend „Die Partyteufel“ und das Feuerwerk ein. Ohne Frage sind „Radspitz“, die Partyband mit Frontmann Lars Rau und Chef Klaus Pfreundner, Mainliner an voraussichtlich drei Abenden. Wieder schön verteilt über die zehn besonderen Feiertage lassen sie die Puppen tanzen.

Dauerbrennern ist der irische Abend mit „Paddy goes to Holyhead“ und entsprechendem Whiskey-Angebot sowie passendem Menü, der stabil auf den Montag gebucht ist.

Der „Pink Tuesday“ mit Francesca Galileo, Céline Bouvier, Melany Hääig und Dolores von Cartier, alias „Die Schlagertanten“, der im vergangenen Jahr sehr gut angenommen wurde, findet ebenfalls wieder statt. Eine Überraschung gibt es am Festmittwoch. Mit den Regionalmatadoren von „Me and the Heat“ ist der Freitagabend gebucht für Rock, Funk und Groove.

Ins Finale des Feiermarathons geht es mit „Radspitz“.

Was nach dem gut besuchten dritten Mal zum vierten Mal stattfindet und damit schon als Tradition gelten darf, ist der ökumenische Gottesdienst am Finalsonntag, der im Programm verankert ist. Der Mittwochnachmittag gehört Familien und Kindern, die zu vergünstigten Preisen den Festplatz bevölkern können, dann findet auch der Ballon-Weitflug statt. ras/zesa

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 04.06.2018