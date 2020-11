Ausstattung lässt keine Wünsche offen

Ketsch.Während der Corona-Pandemie finden Einweihungen von neuen Räumlichkeiten – wenn überhaupt – nur unter besonderen Bedingungen statt. Umso mehr freute sich Schulleiter Joachim Rumold, dass Bürgermeister Jürgen Kappenstein und Bauamtsleiter Hans Keilbach in die Neurott-Gemeinschaftsschule kamen, um die neuen, modernen und sehr gut ausgestatteten Räume für den Naturwissenschaftsunterricht persönlich in Augenschein zu nehmen.

„Mit diesen beiden Fachräumen und den dazugehörenden Vorbereitungsräumen sind wir nun in der Lage, die Schwerpunkte für Naturwissenschaften, die im Bildungsplan fest verankert sind, optimal umzusetzen. Zudem wird ein wesentlicher Inhalt der Methodik einer Gemeinschaftsschule, nämlich die Selbsttätigkeit der Schüler, hier optimal gefördert“, erläuterte Rumold.

Ob für die Fächer Biologie, Physik oder Chemie – die neuen, hell gestalteten Räume bieten alle notwendigen Voraussetzungen und dabei durch die umfangreiche Ausstattungen ein breites Spektrum an Möglichkeiten für Versuchsanordnungen und Experimente. Auch seien alle vorgeschriebenen Sicherheitsaspekte, insbesondere der Brandschutz, berücksichtigt.

„Wir haben in den Räumlichkeiten viele Baumaßnahmen umgesetzt, dabei ist es immer etwas anderes, eine Bestandsräumlichkeit zu verändern oder neu zu bauen“, ergänzte Hans Keilbach. Auf rund 620 000 Euro beliefen sich die Kosten für die Ausgestaltung der sich im Obergeschoss der Schule befindlichen Fachräume, in denen seit Schuljahresbeginn alle Schüler ab Klasse fünf fachbezogenen Unterricht erhalten.

Fachlehrer sind begeistert

In diesen Kosten seien sowohl die räumliche Innenausstattung wie beispielsweise Mobiliar, Lüftungsanlagen oder mobile Rauchabzüge als auch die Ausstattungen mit Gerätschaften wie Mikroskope oder spezielle Materialkästen für Versuche und Verbrauchsmaterialien enthalten. „Unsere Fachlehrer sind begeistert und die Schüler profitieren nun von ganz neuen Möglichkeiten, sich Wissen zu erschließen. Dafür sind wir an der Schule sehr dankbar. Die Ausstattung lässt nach den aktuellen Anforderungen für einen Unterricht auf verschiedenen Lernniveaus, wie er an einer Gemeinschaftsschule stattfindet, keine Wünsche offen. Dadurch, dass die Schüler nun sehr viele Dinge selbst praktisch ausprobieren können, ist dies zusätzlich für die Berufsorientierung wichtig und nützlich. Wer später einen Beruf aus dem Bereich Naturwissenschaften ergreifen möchte, hat nun die Chance, Wissen nicht nur aus Lehrbüchern, sondern zusätzlich aus der Praxiserfahrung zu erlangen“, sagte Joachim Rumold.

„Gerade den Schülern diese Möglichkeiten zu bieten, ist wichtig und deshalb ist die Investition hier richtig“, ergänzte Jürgen Kappenstein und überzeugte sich anschließend selbst beim Besuch der Fachräume von der modernen Austattung und der praxisnahen Art des Unterrichts.

So führte die Klasse 9b unter der Aufsicht von Stefanie Wüst gerade Experimente mit elektronischen Schaltkreisen durch, um das Ohmsche Gesetz nachzuweisen. „Die Ausstattung ist optimal, es fehlt wirklich an nichts“, freute sich die motivierte Lehrerin. Im zweiten Fachraum war Lena Rieger mit der 7a dabei, zu mikroskopieren und Spaltöffnungen von Blättern genauer zu betrachten. „Die Stromversorgung an den jeweiligen Tischen findet von oben statt – Stolperfallen sind somit ausgeschlossen“, erklärte die Lehrerin Bürgermeister Jürgen Kappenstein und Amtsleiter Hans Keilbach. Die jeweiligen Vorbereitungsräume bieten nun ausreichend Platz, um alle Materialien und Gerätschaften zu verwahren, und um einen lebendigen Unterricht vorzubereiten.

Info: Mehr Bilder gibt es unter www.schwetzinger-zeitung.de

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 24.11.2020