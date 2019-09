Ausstellung „Langes Fädchen“ endet

ketsch.Der Heimat- und Kulturkreis lädt am Sonntag, 8. September, ab 13 Uhr, zu einem Tag der offenen Tür ins Museum ein. Die Eheleute Veronika und Bernd Kraus werden an diesem Tag an einem Informationsstand Wildkräuter und andere Naturprodukte vorstellen. Das Ehepaar ist für seine bereits durchgeführten Kräuterwanderungen bekannt. Das Küchenteam bietet ab 13 Uhr Kartoffelsuppe und Zwetschgenkuchen an. Außerdem werden selbst gebackene Kuchen, süße Waffeln und Kaffee angeboten.

Die Ausstellung „Langes Fädchen – faules Mädchen“ kann von Sonntag, 8. September, bis zum Museumssonntag, 20. Oktober, besichtigt werden. zg

Info: Rückfragen unter hukk.ketsch@ gmx.net. Weitere Infos unter www.heimatmuseum-ketsch.de

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 04.09.2019