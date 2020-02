Auszeit mit Texten zum Thema Liebe

Ketsch.Die beiden Kirchengemeinden laden zum nächsten After-Work-Gottesdienst am Dienstag, 11. Februar, um 18.30 Uhr ein. Passend zum nahen Valentinstag kommen Texte zum Thema „Liebe“ in dieser halbstündigen Auszeit vom Alltag vor.

Der After-Work-Gottesdienst ist geprägt durch ruhige, meditative Musik. Hier kommen unter anderem Flöte und Fagott zum Einsatz. Der After-Work-Gottesdienst findet immer wieder einmal an außergewöhnlichen Orten statt – so auch diesmal. Am kommenden Dienstag wird das der Verkaufsladen der Buch und Manufakturwaren „bei Michelfelders“ in der Hockenheimer Straße sein. Ladeninhaberin Gabriele Hönig hat dazu passend einen kleinen Büchertisch zum Thema arrangiert. Das ökumenische Vorbereitungsteam weist auf die veränderte Anfangszeit hin. Um Berufstätigen den Besuch zu ermöglichen, ist zukünftig der Beginn um 18.30 Uhr vorgesehen. zg

