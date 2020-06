Auto fliegt nach Unfall fast 50 Meter durch die Luft

Ketsch.Einen Sachschaden von rund 60 000 Euro schätzt die Polizei als Bilanz eines Vorfalles in der Hockenheimer Straße. Ein 22-Jähriger war dort bereits in der Nacht auf Pfingstsonntag um 2.45 Uhr mit seinem Audi ungebremst in den Kreisverkehr am Ortseingang gerast, wie uns die ermittelnde Behörde erst auf Nachfrage am Freitagmorgen bestätigte. Anwohner hatten sich bei uns gemeldet und mit völligem

...