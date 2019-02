Der Bär hat den Tiger verbunden, sagt: „Ich mach’ dich gesund“. © Blinklichter

Ketsch.Das Kindertheater „Ich mach’ dich gesund, sagte der Bär“ mit dem Blinklichter-Theater am Dienstag, 2. April, ist ausverkauft. Wegen der großen Nachfrage wird das Stück am Dienstag, 12. November, um 15 Uhr in Zusammenarbeit mit der VHS Schwetzingen wiederholt. Karten gibt es ab sofort in der Bücherei, Telefon 06202/6 07 04 66, sowie bei Buch- und Manufakturwaren oder per Reservierung über die Gemeinde-Homepage. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 15.02.2019