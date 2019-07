Bären verteidigen Titel souverän

Zum ersten Mal in dieser Vorbereitung waren die Kurpfalz-Bären aus Ketsch im Duell gegen andere Mannschaften gefordert. Beim Erna-Feinauer-Gedächtnisturnier traten die Bären am Sonntag als Favorit an und verteidigten ihren Titel souverän. „Das war ein guter Tag, um reinzukommen. Ich bin mit dem Auftritt meiner Mannschaft zufrieden“, sagte Trainerin Katrin Schneider, die allen Spielerinnen, die im Aufgebot standen, Einsatzzeit geben konnte. Lediglich Anna Michl (Fuß-OP), Sina Michels (Platzwunde) und Sabine Stockhorst (Knieprobleme) standen nicht zur Verfügung.

Anstelle der angeschlagenen Stockhorst hütete Neuzugang Leonie Moormann den Bären-Kasten. Und die Torfrau, die aus Mainz nach Ketsch gewechselt ist, machte ihre Sache prächtig und wurde von den Organisatoren in Leinfelden-Echterdingen als Torhüterin des Turniers ausgezeichnet.

Die Bären gewannen alle sieben Spiele und krönten ihre Leistung mit einem 13:7-Finalsieg gegen den ESV Regensburg.

Das für Donnerstag angesetzte Testspiel gegen die HSG Mannheim ist dagegen abgesagt worden. mjw

