Bäume trotz des Regens wässern

Ketsch.Gemeindeverwaltung bittet die Einwohner um Mithilfe. Der Sommer hat sich in diesem Jahr von seiner intensiven Seite präsentiert. Die vielen Wochen der Hitze haben in der Natur ihre Spuren hinterlassen, auch wenn es in den vergangenen Tagen verstärkt geregnet hat.

Obwohl die Bauhofmitarbeiter unermüdlich im Einsatz seien, könnten sie dennoch nicht alle Bäume im Gemeindegebiet der Witterung entsprechend versorgen, heißt es in einer Mitteilung der Kommunalverwaltung.

„In Anbetracht der extremen Trockenheit würde sich die Gemeindeverwaltung über eine Unterstützung freuen“, heißt es aus dem Rathaus. Alle Bürger seien deshalb eingeladen, die Bäume im Gehwegbereich vor ihren Häusern mit einer Wasserspende zu bedenken – „sie werden es ihnen danken“. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 08.09.2020