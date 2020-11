Bagger gestohlen

Ketsch/Schwetzingen.Im Bereich der Baustelle L599 in Richtung K4250 haben unbekannte Täter im Zeitraum von Mittwoch, 16.30 Uhr, bis Donnerstag, 7 Uhr, einen Volvo Radlader kurzgeschlossen, um damit zum nahegelegenen P&R-Parkplatz zu fahren, wo mehrere Baumaschinen eines Bauunternehmens gelagert waren.

Anschließend haben die Täter mit dem Radlader einen mehr als zwei Tonnen schweren Bagger-Stemmhammer sowie eine Rüttelplatte auf ein unbekanntes Fahrzeug geladen. Den Radlader ließen die Täter beschädigt zurück und flüchteten unerkannt mit den Baumaschinen. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Anhänger mit Gitteraufbau

In der gleichen Nacht entwendeten unbekannte Täter in der Durlacher Straße in Ketsch einen mit Deichselsicherung gesicherten Pkw-Anhänger mit Gitteraufbau. Auf dem Anhänger befanden sich große Baumwurzeln, die die Täter im Bereich Hockenheim-Talhaus am Feldrand ablegten. Ob die Taten im Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu der Tat und den Tätern sowie dem Diebesgut geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06202/6 16 96 beim Polizeiposten Ketsch oder unter der Telefonnummer 06202/28 80 beim Polizeirevier Schwetzingen zu melden. pol

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 28.11.2020