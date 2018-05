Ballgefühl und Treffsicherheit

Anzeige

Ketsch.Im Bruch fliegen beim Tag der offenen Tür des Tennisclubs die gelben Filzbälle tief. Ausprobieren für Jedermann ist die Devise auf allen zwölf Plätzen der Vereinsanlage. „Gestern sind wir in die Saison gestartet“, erklärt Caroline Knapp, die im Vorstand für die Veranstaltungen zuständig ist, dass die TC-Mitglieder ihrem Sport und der Geselligkeit gefrönt haben.

Der Tag der offenen Tür auf der Anlage schließt sich bereits im dritten Jahr dieser Party am Folgetag an: „Bei der Aktion ‚Deutschland spielt Tennis‘ machen wir mit“, sagt Knapp. Vom Deutschen Tennisbund gibt es für die Eventtage Informationen und Material für Spiele und Angebote am Aktionstag, um das sich Vereine bewerben können. Ziel der Aktion ist es, Menschen jeden Alters für den „Weißen Sport“ zu begeistern.

Die beste Zeit dafür ist natürlich der Start in die Saison, die bis etwa Ende September läuft. Am Sonntag ist dann bei bestem Wetter mächtig was los beim TC. Auf der Hüpfburg „fliegen“ Kinder, beim Spiele-Parcours ist eine Menge Geschicklichkeit gefordert und unter schattenspendenden Blätterdach wir gebastelt. Jonathan versucht gerade eine Trockenerbse, die aus einen verschlungenen Wasserschlauch heraushüpft, mit einem großen Hammer zu treffen – und es klappt. Direkt nebenan sind Mädchen dabei Tennisrackets zu Golfschlägern zu machen und bugsieren Bälle in kleine Tore, die unterschiedliche Punktwertungen ergeben. Kleine Säckchen werden zielgerichtet auf Markierungen mit Punktezahlen geworfen und wenn ein Tennisball den Dosenstapel trifft, purzeln die lautstark zusammen. Alle Aktionen haben mit Ballgefühl, Treffsicherheit und Spaß zu tun. Den sollen alle Neulinge sowieso haben, wenn sie den Sport für sich entdecken.