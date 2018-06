Anzeige

Im überdachten Ausstellungsraum befand sich die Laune ganz oben, denn „K’lydoskope“, die Band mit Gitarrist Andreas Frank, Keyboarder und Frontmann Martin Orth, Simon Kammerer am Schlagzeug sowie Fabio Di Bernardo am Bass, haute einen Song nach dem anderen raus. Das ging in Ohr und Fuß, brachte Klatschbewegung in die Schwüle. Der Applaus fiel entsprechend aus. „Skandal im Sperrbezirk“, „Sex on Fire“ oder „Nights in white Satin” – die Setlist passte bestens zum Publikum, das klasse mitmachte.

Samstags gab es traditionell Kaffee umsonst, dazu Kuchen aus den heimischen Küchen der Mitglieder, was wiederholt gut, überwiegend von der älteren Bürgerschaft, besucht wird. Trotz der gnadenlosen Hitze ließ es sich hier aushalten, blieb Raum für Geselligkeit. Der enorme Zuspruch war am Samstagabend neben der Geselligkeit, dem Ambiente oder den kulinarischen Angeboten auch den „Twisted Spoons“ zu verdanken. Die Brühler Jungs sind bekannt für ihre Covers, die unter die Haut gehen, sowie eigene Lieder, die mit Tiefgang mitnehmen. Sänger Stefan Röger, Gitarrist Julian Wagner, Keyboarder Tobias Weymann, Rhythmusgitarrist Andreas Volz, Schlagzeuger Nick Möltgen und Bassist Niklas Geschwill hatten mit den ersten Takten ihr Publikum im Griff.

Kuschelatmosphäre ergibt sich

Auch als – wie üblich beim Hähnchenfest – der Himmel alle Schleusen öffnete, ging es musikalisch weiter, während die Gäste unter Schirmen und dem Zelt zusammenrückten: Kuschelatmosphäre. Irgendwann war der Regen vorbei und die Party wieder auf dem gesamten Gelände in vollem Gange. Deutlich musikalisch und an den Abenden ans jüngere und mittlere Alter gerichtet, zog das Drei-Tage-Fest hunderte Gäste an, blieb seinen treuen Besuchern, den Älteren, aber geneigt, die am Sonntagmorgen mit „Herrmanns Musikanten“ einen netten Frühschoppen sowie die Mittagszeit erlebten.

Unermüdlich drehte bei Trockenheit das Kettenkarussel seine Runden, wurden Popcorn, gebrannte Mandeln und Co. vernascht, so dass das Hähnchenfest 2018 mit seinem Ausklang am Sonntagnachmittag erneut zum Erfolg wurde.

Info: Mehr Fotos unter www.schwetzinger-zeitung.de

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 11.06.2018

Zum Thema Ketsch: Fest um knusprige Hähnchen ist Besuchermagnet