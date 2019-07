Basteln, backen und Barfuß gehen

Ketsch.Die Flüchtlingshilfe lädt alle Kinder zwischen vier und zwölf Jahren zum internationalen Kindertreff ein. Sie wollen basteln, malen, Ausflüge unternehmen und vieles mehr, heißt es in einer Pressemitteilung. Termine in den Sommerferien sind: Mittwoch, 31. Juli, Spielevormittag auf der alla Hopp- Anlage in Schwetzingen ab acht Jahren von 9.30 bis 12 Uhr. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr an der ehemaligen Haltestelle Bahnhof Ketsch. Einen Ausflug zum Barfußpfad und Spielplatz in Dudenhofen ab acht Jahren können Kinder am Mittwoch, 7. August, zwischen 8.30 und 12 Uhr erleben. Um 8.30 Uhr treffen sich die Teilnehmer an der ehemaligen Haltestelle Bahnhof.

Einen Backnachmittag (Pizzabacken) im Jugendtreff in Ketsch (Im Bruch 1, Ketsch) gibt’s für Kinder ab sechs Jahren am Freitag, 9. August, von 14 bis 16 Uhr.

Anmeldungen sind bei der Integrationsbeauftragten Anne Ashour-Leidinger, Telefon: 06202/60 68 15, 0171/9 73 66 72 oder per E-Mail: anne.ashourleidinger@ketsch.de erforderlich. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 27.07.2019