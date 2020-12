Ketsch.Die beliebte Bastelstunde für Kindergarten- und Grundschulkinder in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Schwetzingen kann nicht wie gewohnt in der Gemeindebücherei stattfinden, teilt das Bücherei-Team mit – und: „Wir haben uns deshalb etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Diesmal gibt es nämlich Basteltüten zum Mitnehmen.“

Die Anmeldung erfolge wie gewohnt ab Montag, 7. Dezember, telefonisch ab 8 Uhr in der Bücherei unter der Nummer 06202/60 67 76. Sobald die Materialkosten bezahlt seien – spätestens am Donnerstag, 10. Dezember – richte Jennifer Bayer ganz flott die Basteltüten.

Ab Montag, 14. Dezember, könnten die Basteltüten „to go“ in der Bücherei abgeholt werden. Neben den Materialien fänden die Kinder auch eine Anleitung, die das Kreativsein zuhause ganz einfach mache.

Jeweils für Mittwoch anmelden

Ferner dürften wegen Corona die Vorlesepaten den Kindern nicht wie gewohnt in der Bücherei vorlesen. Aber auch dafür hat sich das Bücherei-Team etwas einfallen lassen: Vorlesegeschichten am Telefon. Jeweils am Mittwoch, 9. und 16. Dezember, würden die Vorlesepaten nachmittags am Telefon sitzen und den Kindern live eine schöne Geschichte vorlesen.

Damit das Telefon mit einer Überraschungsgeschichte auch tatsächlich klingelt, können die Kinder ab fünf Jahren ab sofort in der Gemeindebücherei, Telefon 06202/60 67 76, zum Geschichtentelefon angemeldet werden. zg/mab

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 01.12.2020