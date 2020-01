Baufragen beschäftigen den Rat

Ketsch.In einem feierlichen Gottesdienst wurden die neun Mitglieder des neuen Kirchengemeinderates am Sonntag in der evangelischen Johanneskirche in ihr Amt eingeführt. Bei der Begrüßung ging Pfarrer Christian Noeske auf die Kirchenwahlen im Dezember ein und dankte den sechs Frauen und drei Männern für ihre Bereitschaft, sich als Kirchengemeinderäte für die evangelische Gemeinde zu

...