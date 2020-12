Baumann diskutiert spontan mit

Ketsch.Zum Online-Treffen mit den Grünen kam Landtagskandidat Dr. Andre Baumann spontan mit dazu und einige Bürger hatten sich mit konkreten Ideen zu Wort gemeldet: Thema des Abends – und Auftakt für den nächsten Schwerpunkt des Ortsverbandes von Bündnis 90/Die Grünen – war der Klimawandel.

Eine Bürgerin wandte sich mit einem Projekt zur Artenvielfalt an die Grünen. Andre Baumann, berichtete aus seiner Erfahrung im Land, in dem es neben vorbildlichen Gemeinden auch Förderprogramme gebe, den Umbau zu mehr innerstädtischem Grün zu befördern. Auch Anleitungen und Ideen stelle etwa der Nabu bereit. Baumann betonte, dass richtig gestalteter Innensiedlungsbereich auch kühlende Effekte in heißen Sommern habe.

Ansicht der 3D-Karte

Da man sich online traf, konnten sich auch alle bequem über die Karte von Ketsch beugen – und in der 3D-Ansicht ließen sich schnell geeignete Stellen ausmachen, an denen Bäume fehlen oder zusätzlich gepflanzt werden können. Auch wenn Bäume erst in zehn bis 20 Jahren Schatten werfen, so müssen sie doch heute gepflanzt werden.

Viel Raum in der Gemeinde nähmen die abgestellten Autos ein. Selbst hier gebe es Möglichkeiten, die Stellplätze so zu gestalten, dass ohne zusätzlichen Pflegeaufwand bodendeckende Pflanzen wachsen und Wasser versickern könnte. Auch das Thema Baumpatenschaften kam zur Sprache: Wer den Baum vor seinem Haus im Sommer mit Wasser unterstützt, tut etwas Gutes und erspart der Gemeinde Arbeit und Geld.

Um gute Beispiele zu finden, müsse man nicht weit gehen, weiß Andre Baumann. In Plankstadt gebe es vorbildliche naturnahe Flächen, auf die Bürgermeister Nils Drescher zurecht stolz sein könne. Der Sprecher der Grünen Ketsch, Nikolaus Eberhardt, war hocherfreut über die rege Teilnahme und Diskussion und die konkreten Projekte und Ansatzpunkte. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 11.12.2020