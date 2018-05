Anzeige

Ketsch.Es ist ein recht trauriger Anblick, den die Baumstümpfe auf dem Parkplatz vor der Turnhalle am Rathaus bieten: Wie auch auf dem Marktplatz sind inzwischen nur noch die Überreste der Schattenspender zu sehen – und wie beim zentralen Platz ist auch beim Bereich gegenüber von St. Sebastian die Umgestaltung der Ortsmitte und der Schwetzinger Straße der Grund für die Fällungen. „Wir haben bereits vor der Vegetationsphase die Bäume entfernen lassen, damit wir in den nächsten Monaten mit der Umgestaltung beginnen können“, erklärte Bauamtsleiter Hans Keilbach auf Nachfrage. Dort sollen später wieder Parkplätze angelegt werden – in einer anderen Anordnung als bisher.

Am Marktplatz begannen derweil erste Abbrucharbeiten, bald soll es mit dem Abwasserkanal und den Wasserleitungen weitergehen. „Wir beabsichtigen, einen Teilbereich des Marktplatzes als Verkehrs- und Parkplatzfläche zu erhalten und der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Leider wird das nicht völlig behinderungsfrei möglich sein, sollte aber behelfsmäßig für die Bauzeit funktionieren“, so Keilbach.

Kanalanschluss wird hergestellt

In der Schwetzinger Straße wird derzeit der Kanalanschluss nahe der Schulstraße hergestellt. Danach soll der Kanalbau bis zum katholischen Pfarrheim weitergehen, dann erst einmal ruhen. „Zunächst sollen die Wasser- und Versorgungsleitungen im mittleren Bereich verlegt und am Enderleplatz weitergebaut werden“, erklärte Keilbach. Parallel seien die Straßenbauarbeiten zwischen der III. Rheinstraße und der Schillerstraße „in vollem Gange“. Im Bereich am Rathaus und der katholischen Kirche – mit dem Platz vor der Turnhalle – werde erst „demnächst“ begonnen. „Der genaue Zeitpunkt ist uns nicht bekannt“, so der Bauamtsleiter. „Nach derzeitigem Bauplan soll die Maßnahme eigentlich bis Ende September fertig sein. Nach meinem Gefühl ist das aber kaum zu schaffen. Auf einen fortgeschriebenen Plan warten wir aber noch.“