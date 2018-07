Anzeige

Ketsch.Das Beach-Tennisturnier des Tennisclubs geht am heutigen Samstag ab 11 Uhr auf der Beachanlage der TSG in seine zweite Runde, nachdem die Veranstaltung im vergangenen Jahr ein voller Erfolg war. Im Anschluss an die sportlichen Herausforderungen findet eine Beachparty statt.

An den 2. Ketscher Beach-Tennis-Open, kann jeder ab Jahrgang 2002 teilnehmen, egal ob erfahrene Spieler oder Hobbyspieler, ob TCK-Mitglied oder nicht. „Willkommen sind alle, die Freude an Sport, Beach und hoffentlich Sonne haben“, heißt es in der Mitteilung des Tennisclubs.

Sommerdrinks an der Bar

Zusätzlich ist für die gesellige Begleitung des Turniers eine Beach-Bar mit verschiedenen Drinks geöffnet. Weitere Informationen etwa einen Einblick in das Regelwerk finden Interessierte auf der Homepage des Tennisclubs unter www.tennisclub-ketsch.de. zg