Begegnung mit Enderle

Es gibt schon lustige Begebenheiten, auch oder gerade in Corona-Zeiten. Denn wer trifft schon anno 2020 den leibhaftigen Enderle, der sich einst der Sage nach als Ketscher Schultheiß gegen Unterdrückung und Ausbeutung der Obrigkeit aufgelehnt hatte. Ehrlich gesagt war es d i e leibhaftige Enderle, die wir in den Allgäuer Alpen kennengelernt haben. Denn der männliche Teil der Wirtsfamilie Enderle, die zwischen Wertach und Rettenberg auf 1200 Metern die gemütliche Alpe Kölle mit sagenhaftem Ausblick betreibt, war gerade nicht da.

Von Ketsch hatte Karin Enderle bis zu dieser Begegnung noch nie etwas gehört. Dass es dort eine Enderlestraße gibt, erfuhr sie von meiner Frau, die früher immer ihr Schulweg durch diese Straße führte. Zum Glück hatte ich eine Insiderin dabei, die in der Grundschule gelernt hatte, wie das mit Enderle, dem Evchen und Ottheinrich war. Karin Enderle war begeistert, als sie sich zwischen Brotzeit herrichten und Bier bringen einen Moment Zeit nahm. Dass seit 1950 alle zehn Jahre in Ketsch ein Volksschauspiel mit mehr als 100 Laienschauspielern als „Enderle-Spiele“ aufgeführt wird, begeisterte sie genauso wie die Tatsache, dass der Enderle von Ketsch im 16. Jahrhundert gelebt hat sowie als Sagengestalt existiert, die unter anderem im Wappen, als Figur vor dem Rathaus und als Straßenname verewigt ist. Die Familie ihres Ehemannes stamme aus Kempten, erzählte sie. Allgäuer Experten wissen, dass Enderle ein Kosename oder eine Abkürzung des Vornamens Andreas ist – was übrigens eine nette Fügung des Schicksals für mich ist.

Wie klein die Welt ist, erfuhren wir dann anschließend: Denn unsere Stammunterkunft ist seit Jahren in unmittelbarer Nachbarschaft zu Karin Enderles Elternhaus, ihre Kühe sind quasi meine Freunde. 15 stehen im Tal, zwei oben auf der Alpe. Und in dem Gasthaus, in dem wir nach der Rückkunft einkehren wollten, ist ein enger Verwandter Pächter und Chefkoch. Sein Großvater hatte einst die Alpe gebaut – da war vom eingeheirateten Enderle aus Kempten noch keine Spur.

Dass die „Enderle-Spiele“ 2020 wegen Corona nicht stattfinden können, weiß man auf der Alpe Kölle nun auch. Über Ketsch hat sich Karin Enderle noch am Abend im Internet schlaugemacht. Und wer weiß, vielleicht werde ich sie zur Neuauflage 2021 – oder wann auch immer – nach Ketsch einladen. Und wenn die Ketscher Sehnsucht nach Enderle haben, dann sei die Alpe Kölle empfohlen.

