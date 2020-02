Begleiten und helfen – wenn’s nötig ist

Ketsch.Als verlässlicher Partner in allen Versicherungsfragen versteht sich der Versicherungsfachmann Helmut Viermann. Vor Kurzem eröffnete er sein neues Büro in der Schwetzinger Straße 38 und steht dort in den freundlichen und hellen Räumlichkeiten gerne seinen Kunden hilfreich und beratend zur Verfügung. „Wer fachkundige und offene Beratung schätzt, der ist bei mir richtig“, sagt Helmut Viermann.

Er nehme sich gerne ausführlich Zeit für seine Kunden und deren Belange, betont Helmut Viermann. Als Generalagentur der Mannheimer Versicherung AG, für die der Versicherungsexperte schon seit Jahrzehnten tätig ist, weiß er um deren besonderen Stärken.

Angebote für Oldtimer

„Neben den Bereichen Hausrat, Haftpflicht, Gebäude, Kfz und Unfall bieten wir herausragende Markenprodukte im Bereich Versicherungen beispielsweise für die Liebhaber von Oldtimern, Musiker und im Gewerbebereich“, ergänzt der seit 1990 in Ketsch lebende gebürtige Westfale.

Der persönliche Kontakt vor Ort beim Kunden sei ihm ganz besonders wichtig und da Helmut Viermann über die Jahre einen gewachsenen Kundenstamm in Ketsch und Umgebung aufgebaut hat, war die Wahl des Standortes für sein Versicherungsbüro in der Enderlegemeinde naheliegend und schnell erledigt.

Auch zum wichtigen Thema Altersvorsorge und Krankenversicherung berate der Inhaber der Agentur umfangreich und erarbeite gerne maßgeschneiderte Lösungen für seine Kunden, sagt er im Gespräch mit unserer Zeitung. „Ob bei privaten oder beruflichen Versicherungsthemen, ich setze auf kompetente Beratung und möchte für meine Kunden, wenn es darauf ankommt, schnelle Hilfestellung im Schadensfall ermöglichen“, betont der verheiratete Vater von zwei erwachsenen Kindern.

Bestehendes Paket prüfen

Und: Wer sich unsicher sei, ob das eigene, bereits bestehende Versicherungspaket ausreiche, sei herzlich dazu eingeladen, sich an Helmut Viermann zu wenden.

Geöffnet ist das Versicherungsbüro immer am Montag und Donnerstag von 9 bis 12 Uhr, am Mittwoch und Freitag von 16 bis 20 Uhr sowie jeden ersten Samstag eines Monats von 9 bis 13 Uhr. Unter der Telefonnummer 06202/8 56 97 22 und mobil unter 0171/4087871 oder per E-Mail an helmut.viermann@mannheimer.de sind Terminabsprachen möglich. csc

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 29.02.2020