Behinderungen im Straßenverkehr

Ketsch.Für den Interimshort, der im hinteren Bereich des Rathausparkplatzes errichtet wird, erfolgt von Dienstag, 26. Februar, bis Donnerstag. 28. Februar, über die Hockenheimer Straße die Containeranlieferung. Für Besucher des Rathauses steht der linke Parkplatzbereich bei der Enderlestatue zur Verfügung.

Um die Anlieferung zu gewährleisten, gilt in der Hockenheimer Straße – im Abschnitt zwischen der Einfahrt hinter der Alten Schule und dem Rathausparkplatz – ein Park- und Halteverbot. Die Anwohner werden gebeten, in diesem Bereich ihre Fahrzeuge nicht am Straßenrand abzustellen. Die Garagen im hinteren Abschnitt können vorübergehend nicht genutzt werden. gvk

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 22.02.2019