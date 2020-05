Bei Artischocken noch schnell zugreifen

Ketsch.Ingrid Blem hat eine stressige Woche hinter sich. Es war die erste Woche der Pflanzenbörse und die Vorsitzende des Heimat- und Kulturkreises musste als Organisatorin Bestellungen aufnehmen, die einzelnen Positionen richten und für die Abholung bereitstellen. Über den Stress war sie freilich froh, denn: „Es ist gut gelaufen – ich bin zufrieden“, sagt sie.

Viele neue Interessenten hätten sich auf den Bericht in unserer Zeitung hin gemeldet. Aus Oftersheim, Reilingen, Neulußheim, Brühl, Hockenheim und natürlich Ketsch seien die Anrufe bis dato gekommen. Eine Pflanze bei der Aktion, deren Erlös dem Heimat- und Kulturkreis zugute kommt, stellt Ingrid Blem immer besonders in den Fokus. Das war dieses Mal der Muskatellersalbei. Und für die zweite Börsenwoche muss Blem bereits schon sagen: „Der Muskatellersalbei ist derzeit ausverkauft.“ Man könne sich aber im Laufe des Jahres bei ihr melden – „es gehen immer wieder welche auf“, sagt sie mit Blick auf ihre Beete im Garten.

Es bleibt die Qual der Wahl

Für die zweite Woche bleibt dennoch die Qual der Wahl: Bei Ingrid Blem in der Schillerstraße warten Aloa Vera, Artischocken, Akeleien, Bauernnelken, Taglilien in Gelb, Schwertlilien in Blau, Glockenblumen, Herbstanemonen, Veilchen, auf Bestellung Goldregen oder Blauregen, Silberblatt, Goldlack, Wollziest, Fette Henne, Sonnenhut, Currykraut, Peperoni (scharf), Weinraute, Rosmarin und Oregano. Zwar seien die Ochsenherzen schon weg, aber auf Tomaten müsse man nicht ganz verzichten. Auch nach der Pflanzenbörse lohne sich noch ein Anruf bei ihr, wenn sich beispielsweise der eine oder andere Sommerblütler in vollem Glanz zeige.

In Zeiten von Corona muss die Frage erlaubt sein, ob die Abstandsregeln gewahrt sind bei der Pflanzenbörse. „Selbstverständlich“, sagt Ingrid Blem, die am heutigen Samstag, sage und schreibe zehn Abholer von Pflanzen empfängt. Dann geht einfach die große Tür zum Blemschen Hof auf, wo die bestellten und hergerichteten Pflanzen zu einem günstigen Preis schon bereitstehen. „Ich habe noch keine zwei getroffen an der Tür“, sagt Blem, die die Termine so gelegt hat, dass sich niemand in die Quere kommt.

