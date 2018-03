Anzeige

Ketsch.Die Mitglieder des Vereins Sonnenernte bitten darum, sich folgenden Termin vorzumerken: Am Samstag, 24. März, um 20.30 Uhr machen Millionen Menschen, Städte und Wahrzeichen auf der ganzen Welt für eine Stunde das Licht aus. Für den Klimaschutz und einen lebendigen Planeten wird es dann nicht nur in zahllosen Wohnungen und Häusern dunkel. Auch das Brandenburger Tor, das Opernhaus in Sydney und andere Sehenswürdigkeiten auf der ganzen Welt werden ins Dunkel getaucht sein. Die „Earth Hour“ ist eine einfache Idee, die rasend schnell zu einer weltweiten Bewegung wurde: Dank Millionen Menschen, die für eine Stunde am gleichen Abend das Licht ausschalten, heißt es in einer Pressemitteilung.

In Deutschland haben sich schon mehr als 220 Städte (2017 waren es 323) für die Earth Hour angemeldet. Hockenheim beteiligt sich mit Wasserturm und Rathaus, Plankstadt und Eppelheim mit dem Wasserturm und Schwetzingen mit dem Schloss.

Bedrohte Arten im Fokus

„Gemeinsam können wir so ein starkes Zeichen für einen lebendigen Planeten setzen und mehr Klimaschutz fordern“, heißt es in der Mitteilung. Im Fokus der Earth Hour stehen dieses Jahr die zahlreichen Arten, die durch die Klimakrise bedroht sind. Geht die Erderhitzung so weiter wie bisher, läuft jede sechste Art Gefahr auszusterben. Der Klimawandel ist eine der größten Bedrohungen für die Vielfalt der Lebewesen auf der Erde.