Ketsch.In gemütlicher Runde trafen sich die Damen der Hausfrauengemeinschaft im Café am Rathaus beiMario. Ingrid Maldet und Gudrun Bröckel wünschten alles Gute für das Jahr 2020. Gäste informierten sich über die Aktivitäten des Vereins.

„Bei euch fühlt man sich gleich wohl, ich trete in diesen Verein ein“, meinte ein Gast und verlangte gleich eine Beitrittserklärung. Als es an das Bezahlen ging, sah man erstaunliche Blicke, den es wurde jeder zu Kaffee und Kuchen anlässlich eines Geburtstags eingeladen. Es wurde aber nicht verraten, wer der edle Spender war. Vorsitzende Ingrid Maldet gab den nächsten Termin, die Mitgliederversammlung am Freitag, 7. Februar, um 17 Uhr bekannt, bei dem die Mitglieder ihren Jahresplan erhalten. Nach unterhaltsamen Gesprächen gingen die Damen zufrieden auseinander. im

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 16.01.2020