Bei Geselligkeit Gutes tun

Ketsch.Das Kolpingzentrum Oituz in Rumänien, die Obdachlosenhilfe der evangelischen Kirchengemeinde Ketsch und das Diospi Suyana in Peru – alle stehen in Verbindung mit dem Sommerfest der Kolpingsfamilie Ketsch. Feiern für einen guten Zweck ist immer die Devise für die Mitglieder bei dieser beliebten Feier. Tradition hat dabei die Unterstützung der Obdachlosenhilfe der evangelischen Kirchengemeinde Ketsch, internationale Einrichtungen zu bedenken hat einen ebenso großen Anreiz.

Bei angenehmem Sommerwetter strömten über die gesamte Mittagszeit viele Besucher in den schönen Garten um St. Sebastian und verbrachten gesellige Stunden im Schatten der großen Bäume. Die Vorsitzende der Kolpingsfamilie, Marianne Faulhaber, durfte treue Stammgäste zusammen mit manch neuem Gesicht willkommen heißen. Das bewährte Küchenteam gab sein Bestes. Es gab leckeres „Lieblingsspeiseessen“ – knusprig gebackene Schnitzel, Bratwürste und Pommes – sowie ein Dessertbüfett und ein große Auswahl selbst gebackener Kuchen und Torten. Nebenbei wurden Informationen zu den unterstützenden Projekten aufgetafelt.

Das Kolpingzentrum im rumänischen Oituz kümmert sich um sogenannte Euro-Waisen. Kinder, von denen mindestens ein Elternteil für längere Zeit im Ausland arbeitet, beispielsweise als Pflegekraft in Deutschland. Es gilt zu ersetzen, was eigentlich schwer ersetzbar ist: familiärer Rückhalt, soziale Kompetenzen und Unterstützung im Bildungssystem. Gerne legten die Sommerfestbesucher einen Obulus in die aufgestellte Kasse.

Die Lebenswirklichkeit der indianischen Bergbevölkerung erheblich zu verbessern, ist die Mission des deutsche Ärzteehepaares Dr. Klaus-Dieter und Dr. Martina John. Sie gründeten mit Gleichgesinnten 2002 die karitative Vereinigung Diospi Suyana „Wir vertrauen auf Gott“. Die Ketscher Filmemacherin Sigrid Abel drehte zusammen mit ihrem Lebensgefährten Andy einen Kurzfilm in einem Krankenhaus in Peru. Dieser wurde beim Sommerfest gezeigt und bewegte die Gäste. mf/zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 24.07.2019