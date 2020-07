Bei „Michelfelders“ mit neuem Termin

Ketsch.Die Veranstaltungsreihe „Heute Abend bei Michelfelders“ von Juli bis September sowie die geplante Kerwe-Matinee sind für dieses Jahr „schweren Herzens“ abgesagt, teilt Gabriele Hönig mit Verweis auf die neuen Termine mit.

Die Krimilesung „Dexter im Quadrat“ mit Jens Holzinger wird am 18. März 2021 nachgeholt. Autoren der „LeseZeit“ werden am 19. August 2021 mit Texten über „Alles, was der Mensch so (nicht) braucht“ erwartet. Andrea van Bebber stellt sich in einer Lesung am 16. September 2021 vor. Die Premiere von „Cosi cosa – auf den Spuren von Walter Jurmann“ mit dem Schlosskirchentrio ist am 15. April 2021. zg

