Beim Breitbandausbau tut sich etwas

So sieht Zukunft in Kinderschuhen aus: Die derzeit noch offenliegenden Verteilersockel mit bunten Kunststoffrohren – hier bei der Firma Mummert in der Anhalter Straße – werden in Kürze durch eine beauftragte Fachfirma mit den Gehäuseoberteilen bestückt; der Breitbandausbau in Ketsch nimmt Gestalt an.

© Brückl