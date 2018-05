Anzeige

KETSCH.Veröffentlichungen über erfolgreiche Teams oder Einzelpersonen sowie Jubilare von Vereinen in den Medien oder am Schwarzen Brett sind künftig nicht mehr so einfach. Die abgebildeten Personen müssen dafür ihre Zustimmung geben. Das fordert eine neue EU-Vorschrift zum Thema Datenschutz, die ab dem 25. Mai in Kraft tritt.

Verstöße können mit Geldstrafen in sechsstelliger Höhe geahndet werden. Die Vorschrift umfasst 99 Paragrafen, und Rechtsexperten sind sich noch nicht über eine einheitliche Ausführungsbestimmung einig, jeder sieht es anders. Tobias Messerschmidt, Sportmanagement- Student der FH Remagen, erläuterte bei der jüngsten Versammlung der Interessengemeinschaft Ketscher Vereine in einstündiger Power-Präsentation mit 52 Folien die Vorschrift aus der Sicht eines Sportvereins.

„Mit Inkrafttreten der neuen EU-Datenschutz-Grundverordnung am 25. Mai stehen Vereine vor neuen Herausforderungen“, unterstrich der Referent. Es stellen sich die Fragen, wie Daten am besten geschützt werden können, und was der Verein im Vorfeld und nach Inkrafttreten der Verordnung tun muss.